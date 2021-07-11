استراتيجية الإمارات ترسخ نظماً غذائية شاملة ومستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

انطلق «الحوار الوطني لقمة النظم الغذائية في الإمارات 2021» افتراضياً أمس، تحت شعار «فرص جديدة للزراعة الحديثة والحصول على التكنولوجيا» تحت رعاية وحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، بهدف مناقشة الإمكانات الهائلة لقطاع التكنولوجيا الزراعية الحديثة في الدولة وسبل مساهمته في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وخلال المناقشات، أكدت معالي مريم المهيري أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتماشى مع تطلعات الدولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأن تصبح دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

وقالت معاليها: «إن تبني التكنولوجيا المتطورة ونهج نظم الغذاء والزراعة الحضرية يمثل أفضل وسيلة لتعزيز الأمن الغذائي لدولتنا، بل ويمكّننا أيضاً من خلاله أن نصبح مصدراً للمعرفة في مجال الزراعة والغذاء الحيوي، والذي تعتبره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أمراً ضرورياً لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة، حيث ناقش الحوار كيفية تحسين مبادرة ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء الذي تم الإعلان عنه في مايو 2021».

وأضافت معاليها: «أكدت الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي غير قادر على تحقيق التزاماته الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في الوقت المحدد بحلول عام 2030، وذلك في ضوء العديد من التحديات الرئيسية التي تسببت بها جائحة «كوفيدـ 19». أصبحت هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمواطنين، من أجل العمل بشكل متواصل ومستدام لتحقيق تغيير جذري في الطريقة التي ننتج بها الطعام ونستهلكه. إن البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار هي الركائز الأساسية لترسيخ نظم غذائية شاملة ومرنة وفعالة ومستدامة، وتلتزم دولة الإمارات بلعب دورها في تسريع هذا التحول على كافة المستويات».

سلطت مناقشات «الحوار الوطني لقمة النظم الغذائية في الإمارات 2021» الضوء كذلك على الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الزراعة الحضرية المتنامي في دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد مبادرات الزراعة الخاضعة للرقابة أحد الحلول المبتكرة والرئيسية في تطوير كامل النظم الغذائية، والتي تمكن المجتمع من إنتاج المحاصيل.

سلطت المناقشات أيضاً الضوء على مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي أطلق في مايو الماضي. ويعد المشروع مدينة مخصصة للتكنولوجيا الزراعية، قيد الإنشاء في منطقة ورسان في دبي على مساحة تزيد على 18 مليون قدم مربعة لتوظيف الابتكار وإنشاء شبكات تعاونية لقيادة التحول الإقليمي في أنظمة الغذاء. تهدف المدينة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لمستقبل المنتجات الغذائية والزراعية النظيفة القائمة على التكنولوجيا، ومن ثم تمكين دولة الإمارات من أن تصبح مُصدِّراً رائداً للأنظمة الغذائية المستدامة.

وادي تكنولوجيا الغذاء

قالت معالي المهيري:: «سيكون وادي تكنولوجيا الغذاء مدينة حديثة متكاملة ستعمل كمركز للمنتجات الغذائية والزراعية النظيفة القائمة على التكنولوجيا في المستقبل. كما سيُسرع المشروع عملية الاكتفاء الذاتي بنسبة معينة من خلال إنتاج الأغذية الطازجة، بالإضافة إلى الحد من هدر الموارد من خلال تطبيق بحوث وتقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة العمودية والزراعة الخلوية والزراعة المائية. ويتكون مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء من أربع مناطق أساسية هي: منطقة الهندسة والتكنولوجيا الزراعية، وحاضنات ابتكار الأغذية، ومركز البحث والتطوير، ومنطقة الأنظمة اللوجستية المتقدمة، وستنتج المدينة أكثر من 300 نوع من المحاصيل باستخدام أحدث التقنيات الزراعية». وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تتطلع لاستعراض إمكانات وادي تكنولوجيا الغذاء خلال قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة المقبلة.

ستنعقد «قمة النظم الغذائية» التابعة للأمم المتحدة، جنباً إلى جنب، مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في سبتمبر المقبل. وتأتي القمة في إطار تنفيذ مستهدفات مبادرة «عقد من العمل» التي أطلقتها الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. كما تهدف القمة إلى تشجيع دول العالم على التعاون من أجل تحول النظم الغذائية والارتقاء بكامل سلسلة القيمة الغذائية، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة الأخرى في العالم.