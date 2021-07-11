«نقل عجمان» تخفض 30 ألف طن من الانبعاثات

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

ساهمت هيئة النقل بعجمان خلال الأعوام الخمسة الماضية في تخفيض 30 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ما يبرز جهودها الحثيثة ضمن خططها الاستراتيجية من أجل السلامة والاستدامة البيئية في الدولة وتقديم وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي، بما يدعم رؤية الإمارات في هذا المجال الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية.

وقال عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل في عجمان : حظيت الهيئة منذ تأسيسها في مايو 2005 بدعم لامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، لافتاً إلى أن هذا الدعم يعد المحرك الرئيسي لتطوير خدمات الهيئة ويشكل حافزاً كبيراً لتقديم المزيد من الخدمات المتميزة والرائدة في مجال النقل في الإمارة التي تعمل وتهتم بالتركيز على استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد.