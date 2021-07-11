طقس حار مغبر اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً وغائماً جزئياً شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار. وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون موج البحر في الخليج العربي خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند 15:52 والمد الثاني عند 01:26 والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 18:57. أما موج بحر عمان فيكون كذلك خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند 11:15 والثاني عند الساعة 22:12 والجزر الأول عند الساعة 17:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:00.