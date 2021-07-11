الكونغرس العالمي لمتلازمة داون «دبي 2021» 18 نوفمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

قررت اللجنة الوطنية المنظمة للكونغرس العالمي لمتلازمة داون «دبي 2021» - الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي - عقده افتراضيا للمرة الأولى خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل وذلك حفاظا على سلامة المشاركين وأمانهم في ظل جائحة كورونا.

وقالت الدكتورة منال جعرور رئيسة كونغرس متلازمة داون «دبي 2021» رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون: تفخر الجمعية باستضافة الدورة ال 14 من الكونغرس العالمي لمتلازمة داون «WDSC 2021» والذي يقام بشكل افتراضي لأول مرة. وأضافت أن الكونغرس يوفر فرصة استثنائية لذوي متلازمة داون وأسرهم والخبراء والمختصين والباحثين لتبادل المعرفة والخبرات ما يشكل فرصة حقيقية للتواصل والتفاعل وربط أكبر عدد من المشاركين في أنحاء العالم كافة بشكل آمن..