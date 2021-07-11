كليات التقنية تحصد «العالم الأخضر»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نالت كليات التقنية العليا جائزة «العالم الأخضر العالمية» من قبل المنظمة الخضراء الدولية، وذلك عن فئة الاستدامة في قطاع التعليم والتدريب، حيث أظهرت الكليات خلال مشاركتها تميزاً وتنافسية عالية في تطبيق أفضل الممارسات البيئية مع أدلة على ما حققته على مستوى التعليم المستدام والابتكار والتكنولوجيا في مجال الاستدامة والصحة وجودة الحياة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن فوز الكليات بهذه الجائزة العالمية يضاف إلى رصيد إنجازاتها التي تعكس مدى التزامها بتحقيق التميز والجودة في بيئتها التعليمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات التكنولوجية الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح المهندس عبدالله المهيري نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للشؤون الإدارية، أن الكليات أنجزت عدداً من المشاريع لتعزيز الاستدامة الخضراء حيث ساهمت المشاريع عملية تطبيق أفضل الممارسات والمعتمدة على التكنولوجيا المتطورة في كفاءة استهلاك الطاقة وإدارتها خلال العامين الماضيين في تقليل استهلاك الطاقة والكربون وتكاليف تشغيل الحرم الجامعي بمقدار 2.225.322 كيلو واط، وخفض استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة كبيرة بلغت 6.42% و19% على التوالي.