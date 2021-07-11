الامارات | 1520 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و7 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 1520 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و7 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 299 ألفاً و363 فحصاً جديداً، لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وحصرها، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1520 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 648 ألفاً و702 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة سبعة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1860 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

كما أعلنت الوزارة شفاء 1468 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 626 ألفاً و800 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 50 ألفاً و411 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 15 مليوناً و915 ألفاً و717 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 160.92 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد على تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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