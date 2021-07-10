إقبال كبير على جناح «حكماء المسلمين» بـ«القاهرة للكتاب»

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

يتواصل الإقبال الكثيف على جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لاقتناء إصدارات المجلس التي تتنوع بين كتب في التراث والفكر والفلسفة، ومجموعات مخصصة للأطفال، للتناسب مع جميع الفئات من زوار المعرض، وقد نفدت الطبعة الأولى من كتاب «القول الطيب» لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وبدأ الإعداد لطبعة ثانية من الكتاب، نظرًا للإقبال الكبير من الزوار على اقتنائه، ويجمع الكتاب خطابات فضيلة الإمام وكلماته في العديد من المؤتمرات والأحداث الدولية.

وشهد المعرض استقبال عدد من العلماء والمثقفين، من بينهم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر.