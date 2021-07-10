الامارات | «صحة أبوظبي» تطلق أول استراتيجية في المنطقة لأمن «المعلومات الصحية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تطلق أول استراتيجية في المنطقة لأمن «المعلومات الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، عن تطوير وإطلاق استراتيجية لأمن المعلومات للقطاع الصحي، لتكون بذلك المؤسسة الأولى في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الدولة والمنطقة التي تطلق مثل هذه الاستراتيجية التي تستعرض إطار عمل يوضح ويحدد المبادئ الأساسية للنهج الشامل والمتميز الذي يواصل تعزيز جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع المخاطر السيبرانية والتصدي لها بفعالية وأمان.

وأوضحت الدائرة أن الاستراتيجية الجديدة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز وحماية البنية التحتية للمعلومات الخاصة بالقطاع الصحي للمساهمة في ضمان تحقيق استجابة فعالة واستباقية للتحديات الحالية والمستقبلية للأمن السيبراني للقطاع الصحي في الإمارة، فضلاً عن تهيئة البنية التحتية الرقمية لدعم أهداف مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الإمارة من خلال تمكين التكنولوجيا والابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي في الإمارة.

وذكرت أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور تشمل: حوكمة الأمن السيبراني من خلال تعزيز الرقابة القيادية عبر وضع إطار عمل مخصص لذلك، ومرونة الأمن السيبراني من خلال التأكد من القدرة على الاستجابة للتهديدات السيبرانية والتعافي منها، وقدرات الأمن السيبراني من خلال تطوير المعارف والقدرات ذات الصلة لتأمين البيئة السيبرانية، وشراكات الأمن السيبراني لتحسين الفضاء التكنولوجي، وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وأطر الإدارة الملائمة للتهديدات ذات الصلة، بالإضافة إلى الابتكار في المجال باعتباره أحد ممكنات الأمن السيبراني.

وقال وكيل الدائرة الدكتور جمال محمد الكعبي: «تسري الاستراتيجية على الفور على جميع المنشآت الصحية في الإمارة وأخصائيي الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي ومزوّدي الخدمات والمورّدين والجهات المخولة للوصول إلى معلومات المرضى والتعامل معها أو معالجتها أو إدارتها أو تخزينها داخل إمارة أبوظبي، حيث ستعمل الاستراتيجية على مواءمة مبادرات الأمن السيبراني للقطاع الصحي في أبوظبي مع مبادرات الأمن السيبراني الوطنية لدولة الإمارات».

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