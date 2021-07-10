3 آلاف عائلة يرعاها «الإحسان الطبي الخيري»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام) يعتبر مجمع الإحسان الطبي الذي أنشأته جمعية الإحسان الخيرية بعجمان عام 2003 لتقديم العلاج مجاناً لجميع الأسر المسجلة لديها، مبادرة جديدة ونوعية على مستوى العمل الخيري في الدولة، حيث كان أول مستشفى خيري في الدولة يقوم بتوفير العلاج المجاني للأسر الفقيرة والأيتام ولذوي الدخل المحدود من منتسبي الجمعية ومن خارجها. وأوضح الدكتور حقي إسماعيل، المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية أن المجمع تأسس كأحد مشاريع جمعية الإحسان الخيرية، يقدم الرعاية الصحية المجانية للفئات المكفولة من قبل الجمعية، وهي من فئة محدودي الدخل والفقراء، ويبلغ عددهم حالياً أكثر من 3 آلاف عائلة تحصل على الرعاية الصحية المجانية من خلال عيادات خاصة مع كادر طبي وإداري متخصص ومتكامل. وذكر أن المجمع أصبح يحتوي على الأقسام الأساسية الرئيسية، والتي تشمل الطب الباطني والطب العام وطب الأسنان وأمراض النساء، وهي تغطي حاجة 80 في المئة من المراجعين، يستفيد منها ما بين 10000 و14000 مريض سنوياً. وعن أهم ما يميز مجمع الإحسان الطبي، قال المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية: إن المجمع يتميز بامتلاكه كادراً طبياً وإدارياً متخصصاً.