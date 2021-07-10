شرطة الشارقة تطلق ترخيص المركبات في وكالات السيارات

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، خدمة ترخيص وتسجيل المركبات الجديدة/للأفراد والشركات/ عن طريق وكالات السيارات بإمارة الشارقة، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقدم خدمات متميزة للمتعاملين في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى التحول نحو الخدمات الإلكترونية، بما يحقق رضا المتعاملين وإسعادهم من خلال تبسيط إجراءات ترخيص المركبات في وكالات السيارات، وتقديم خدمات ميسرة وتوفير الوقت والجهد على المراجعين. وأوضح المقدم الكي أن الإدارة مَنحت وكالات السيارات بإمارة الشارقة صلاحية تسجيل المركبات للأفراد والمؤسسات من دون الرجوع إلى مراكز الخدمة من خلال الدخول إلى برنامج التراخيص الاتحادي بالموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية/UAE، MOI/... مشيراً إلى أن قاعدة البيانات للربط الموحد للخدمات الإلكترونية تشمل تأمين المركبات ورهنها والفحص الفني، ما يسهل من إنجاز المعاملة على وجه السرعة، والاستغناء عن المستندات الورقية، وتوفير الجهد والوقت في عملية ترخيص المركبات.