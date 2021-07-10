محمد بن راشد يدعو إلى التفكير خارج الصندوق

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أهمية التفكير خارج الصندوق، والتطلع نحو تجاوز الحدود الروتينية من أجل التقدم، مشدداً على أن الأهم هو التخطيط.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على حسابه في انستغرام، ضمن وسم «ومضات قيادية» الذي يشارك سموه من خلاله الجمهور جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

وقال سموه: «خارج الصندوق.. معناها الخروج من الحدود الروتينية والتقدم.. أهم شيء هو التخطيط.. الحمد لله، فكر الإنسان ليس له حدود.. لا بد أن نشد الهمم لأن هذه بلدنا.. وما دام أنكم على رأس العمل فمن الضروري أن تجتهدوا».