الامارات | 19.3 ألف مخالفة عدم ترك مسافة أمان بالنصف الأول في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 19.3 ألف مخالفة عدم ترك مسافة أمان بالنصف الأول في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي من مخاطر مضايقة بعض السائقين المركبات التي تسير أمامهم، والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، لإجبارها على إخلاء الطريق لهم باستخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية، ويضاعف خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطيرة، مسجلة 19 ألفاً و327 مخالفة خلال النصف الأول من عام 2021.

وذكرت أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية يتسبب في وقوع حوادث مرورية تنتج عنها خسائر بشرية ومادية، مناشدة السائقين الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور لوقاية أنفسهم ومستخدمي الطريق من الحوادث المرورية، لافتة إلى أن مخالفة «عدم ترك مسافة أمان بين المركبات» تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية على الطرق.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن التسبب في الحادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليها القانون رقم «5» لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي القيمة المالية لفك حجز المركبة 5000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذلك تطبيق البند «52» في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم «178» لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة تقدر بـ400 درهم وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.

وحثت على ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة في الأحوال الجوية المتغيرة، بترك مسافة أمان أكبر بين المركبات، خصوصاً خلال انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وأثناء نزول المطر وتجمّع مياه على الطرق قد يعّرض المركبات للانزلاق وعدم توقفها في المسافة المناسبة.

وأوضحت أن أولويتها الاستراتيجية تركز على جعل الطرق أكثر أماناً بتطبيق لوائح السلامة المرورية وزيادة الثقافة المرورية، وخفض عدد الحوادث المؤدية للوفيات والإصابات البليغة.

وكانت شرطة أبوظبي بثت، أخيراً، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمخالفات وحوادث مرورية حقيقية وقعت على طرق الإمارة، بهدف توعية الجمهور بخطورة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق.

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