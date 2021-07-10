الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يوليو 2021

أفاد أمين عام جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، الدكتور حمد الدرمكي، بأن الدورة الرابعة للجائزة (العام المقبل)، ستشهد مشاركة دول عربية لأول مرة، هي المغرب والعراق وتونس وسورية.

وذكر في تقرير حول الجائزة، خلال الملتقى الافتراضي الذي نظمته الجائزة، أخيراً، أنه سيتم إضافة بنود تتعلق بالأخوة الإنسانية، والسلامة الرقمية والتنمر، والجوانب النفسية والسلوكية، ودور المعلم في الاختبارات الدولية، والاستفادة من الخدمات الإرشادية المدرسية للطلبة.

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