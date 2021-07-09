729 بلاغاً لـ«حماية الطفل» بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

بلغ عدد البلاغات التي تلقاها مركز حماية الطفل والأسرة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، خلال النصف الأول من العام الحالي 729 بلاغاً متنوعة بين البلاغات العاجلة وغير العاجلة.

وأكدت أمينة الرفاعي مدير مركز حماية الطفل والأسرة، أهمية الدور الذي يقوم به المركز في نجدة الأطفال وفاقدي الرعاية الاجتماعية المبلغ عنهم بمختلف الوسائل وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم، وتقديم خدمات استشارية لهم ولذويهم، وتوفير حياة كريمة وآمنة وخالية من العنف، بالإضافة إلى العديد من الأهداف، التي يعمل مركز حماية الطفل والأسرة على تحقيقها.

من جانبها كشفت نورة إبراهيم القصير رئيس قسم إسعاد المتعاملين في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن مشكلات العلاقات الأسرية لدى الأطفال هي الأكثر نسبة في البلاغات الواردة على الخط الرئيس للدائرة، تليها الإساءة والعنف. وأفادت بأن البلاغات تصنف بالعاجلة وغير العاجلة، ويتلقى خط نجدة الطفل 800700، البلاغات على مدار 24 ساعة.