الامارات | «الهوية» تبدأ تسليم أوائل الثانوية العامة «الإقامة الذهبية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية» تبدأ تسليم أوائل الثانوية العامة «الإقامة الذهبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أخيراً، منح أوائل الثانوية العامة وأُسرهم على مستوى الدولة لهذا العام، «الإقامة الذهبية»، في إطار تنفيذ قرار حكومة الإمارات منح تأشيرة الإقامة طويلة الأمد لـ10 سنوات لأوائل الثانوية العامة في مختلف المسارات وأسرهم من المقيمين.

وذكرت الهيئة أنها منحت تأشيرة «الإقامة الذهبية» كلاً من: الطالبة فاطمة صالح سالم الشعملي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المسار العام في التعليم الحكومي من مدرسة ماريا القبطية، والطالبة رغد مؤيد أسعد دناوي من مدرسة قطر الندى في أبوظبي، لتفوّقها ضمن الأوائل في الثانوية العامة.

ويأتي قرار حكومة الإمارات منح الأوائل تأشيرة «الإقامة الذهبية»، تقديراً لجهود الطلبة المتفوقين وأُسرهم، وفي إطار توجه حكومة الإمارات لخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة تنمية الدولة.

وعبّر أوائل الثانوية العامة وأُسرهم عن سعادتهم بمنحهم «الإقامة الذهبية» في الإمارات، موجهين الشكر إلى حكومة الإمارات على تقديم أشكال الدعم المختلفة. وتُمنح «الإقامة الذهبية» للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز، أو ما يمثل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة، فيما يمتد نطاق الإقامة ليشمل عائلات الطلبة أيضاً.

«الإقامة الذهبية» تمتدّ 10 سنوات، وتشمل أوائل الثانوية العامة في مختلف المسارات.

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