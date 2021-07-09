الامارات | مدرسة الشعلة ترصد 650 ألف درهم لتكريم طلبتها المتفوقين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الشعلة ترصد 650 ألف درهم لتكريم طلبتها المتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مؤسسة مدارس الشعلة للتعليم والتطوير بتكريم طلابها المتفوقين ورصدت نحو 650 ألف درهم لتكريم أوائلها.

وأكد مدير المؤسسة إبراهيم بركة أن المؤسسة كرمت 58 طالباً من مدرسة منارة الشارقة، و72 طالباً وطالبة ممن حصلوا على معدل 95%، إضافة الى 58 من مدرسة الشعلة في عجمان

وقال إن تسعة آلاف و350 طالباً وطالبة منهم 621 طالباً في المرحلة الثانوية تخرجوا في مؤسسة الشعلة ما يشكل 8% من الطلاب في المدارس الخاصة بالدولة، وأشار الى أن قيمة المكافآت التي قدمتها المؤسسة للطلبة منذ إنشائها وصلت 23 مليون درهم لطلاب الثانوية العامة.

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