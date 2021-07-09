الامارات | «الهوية» تبدأ تسليم أوائل الثانوية العامة «الإقامة الذهبية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية» تبدأ تسليم أوائل الثانوية العامة «الإقامة الذهبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أخيراً، منح أوائل الثانوية العامة وأسرهم على مستوى الدولة لهذا العام، الإقامة الذهبية، في إطار تنفيذ قرار حكومة الإمارات بمنح تأشيرة الإقامة طويلة الأمد لعشر سنوات لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين في مختلف المسارات.

وذكرت الهيئة أنها منحت تأشيرة «الإقامة الذهبية» لكل من الطالبة فاطمة صالح سالم الشعملي الحاصلة على المركز الأول على مستوى المسار العام في التعليم الحكومي من مدرسة ماريا القبطية، والطالبة رغد مؤيد أسعد دناوي من مدرسة قطر الندى في أبوظبي، لتفوقها ضمن الأوائل في الثانوية العامة.

ويأتي قرار حكومة الإمارات بمنح الأوائل تأشيرة الإقامة الذهبية، تقديراً لجهود الطلبة المتفوقين وأسرهم وفي إطار توجه حكومة الإمارات لخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين بمسيرة تنمية الدولة، على أن يتم تقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وعبر أوائل الثانوية العامة وأسرهم عن سعادتهم بمنحهم الإقامة الذهبية في الإمارات، موجهين الشكر إلى حكومة الإمارات، على تقديم أشكال الدعم المختلفة، التي تسهم في استقرارهم في الدولة، ويعزز من استمرار تفوقهم.

وتمنح الإقامة الذهبية للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز، أو ما يمثل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة، فيما يمتد نطاق الإقامة ليشمل عائلات الطلبة أيضاً.

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