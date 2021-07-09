الامارات | محاضرات توعوية أمنية لـ750 سائق أجرة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات توعوية أمنية لـ750 سائق أجرة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية محاضرات توعوية أمنية تستهدف 750 سائق أجرة بالشارقة ضمن مبادرة (ساهر)، بلغات عدة، وذلك ضمن خطط وبرامج الإدارة الرامية إلى توعية وتثقيف السائقين، وذلك في مقر نادي الضباط بالشارقة.

وتناولت المحاضرات التي ألقاها رئيس فريق الحد من الجريمة الرائد أحمد المهيري، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالإدارة، تعريف السائقين بمفهوم الحس الأمني من خلال إشراكهم في المساهمة بمنع ارتكاب الجريمة ولمكافحة الظواهر السلبية وسرعة التواصل مع الأجهزة الأمنية، وغيرها من المواضيع الأمنية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان بالشارقة .

وأكد رئيس فريق الحد من الجريمة الرائد أحمد المهيري أن التواصل مع الشرطة والإبلاغ عن الجرائم والظواهر السلبية سمة حضارية يمنحها الجمهور للشرطة وإعلاء حس المسؤولية الأمنية والذي ينعكس على حماية الارواح والممتلكات في المجتمع.

وقد لقيت المحاضرات استجابة وتفاعلاً من قبل سائقي الأجرة، والذين ابدوا استعدادهم التام للتعاون مع شرطة الشارقة، وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي تبذلها شرطة الشارقة في نشر الوعي المروري والأمني.

يذكر أن مبادرة (ساهر) التي اطلقت خلال الربع الأول من العام الجاري، كان لها الأثر الأكبر في خفض معدل الجرائم، والهادفة إلى التقليل من معدل بلاغات الجرائم المقلقة، وتوسيع دائرة تلقي المعلومات الأمنية عبر عدد من الشركاء في الإمارة، وسرعة اكتشاف الجرائم من خلال الرصد الأمني الميداني والمعلوماتي.

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