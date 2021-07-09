«البيذام».. لوز الصيف محلياً

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

يحرص عدد من أهالي ومقيمي إمارة في هذه الفترة من السنة على اقتناء وشراء الثمار المحلية، والتي يطلق عليها اسم (اللوز)، والتي يبدأ موسم حصادها في شهر يوليو، وهي فاكهة صيفية تبدأ في النمو والإثمار في شهر مارس، والتي تسمى حينها (البرم)، وتعد شجرة اللوز من الفواكه آسيوية واستوائية المنشأ، بحسب المختصين وتسمى لوز او بيذام أو اللوز الهندي حسب المنطقة.

وتتصف هذه الشجرة بكبر حجمها وأوراقها الخضراء العريضة المتساقطة، وتتميز بطولها وارتفاعه، والذي يصل إلى أكثر من 20- 15 متراً، وتعتبر شجرة اللوز من الأشجار المعمرة التي يحرض أهالي دولة الإمارات بشكل خاص والخليج بشكل عام بزرعها والاستفادة منها، سواء للزينة والاستظلال بظلها أو أكل ثمارها، وتتميز هذه الأنواع من الأشجار أنها تنمو بشكل أفقي بنظام دائري الطبقات وعلى امتداد الساق ما يكسب الشجرة شكلاً متماثلاً ومعروفاً لدى أهالي الدولة، كما أن هذه الشجرة يمكن أن تنمو في جميع أنواع التربة إلا أنها تفضل التربة الرطبة جيدة الصرف، كما تنمو في تحت أشعة الشمس المباشرة وتتحمل الحرارة والرطوبة المرتفعة، كما يمكن أن تزرع في المناطق الساحلية ،وتتحمل الرياح الشديدة. وتحتاج شجرة اللوز إلى الري المنتظم خلال المراحل الأولى لزراعتها في المكان المستديم، وهذه الشجرة مقاومة لدرجات الملوحة.