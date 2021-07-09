أبطال الدفاع المدني.. شكراً

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلق المغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسم # شكراً_أبطال_الدفاع_ المدني، وقد أصبح بين أكثر الهاشتاجات رواجاً وانتشاراً على مستوى ترند دولة الإمارات، وذلك تقديراً للجهود والموقف البطولي الذي قدمه العاملون بالدفاع المدني في دبي، خلال إخمادهم حريق سفينة ميناء جبل علي التي كانت تضم 130 حاوية كبيرة، من بينها 3 حاويات بها مواد قابلة للاشتعال.

وغردت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، «شكراً للساهرين على أمننا وسلامتنا؛ شكراً لشبابنا المخلصين أبطال الدفاع المدني.. شجاعتكم وهمتكم في تحدي الصعاب مصدر إلهام للأجيال.. شباب الدفاع المدني فخر».

وأكدت الفنانة ميساء مغربي، أن شكراً لا تكفي لرجال الدفاع المدني البواسل، حيث بفضل الله، ثم فضلهم تم احتواء حريق جبل_علي، وكما عودتنا الإمارات الحبيبة دائماً الأولى في إدارة الأزمات والكوارث، حصنتك بالله الواحد الأحد يا وطن الإنسانية والسلام.

وقال المغرد علي الجسمي: «نعم والله رجال الدفاع المدني لا يقلون أهمية من رجال الاقتحام في معارك المواجهة مع العدو، دائماً رجال ونساء الخط الأول هم الفداء لغيرهم، فتحية لهم من القلب، وأجرهم عند الله عظيم، لا ننسى المساندين، ولكن الذي يواجه الموت بصدر رحب ويحفظ الأرواح له وسام الشرف».

وأكد ناصر آل مهدي الخليفي، أنه بفضل من الله وتوفيقه، ثم جهود العاملين الحارسين لأمن هذا الوطن سيطرت قوات الدفاع المدني على الحريق بأسرع وقت ممكن.

بدوره أشار حساب باسم «شهد»، إلى تضافر جميع الجهود من جميع جهات الاختصاص ومجهود من الدفاع المدني.

ونوهت شماء ثاني الرميثي عبر حسابها بتويتر، بجهود رجال الدفاع المدني الذين لم يدخروا جهداً في المساهمة بعمليات الإطفاء التي تمت على مدار الليلة الماضية (صباح أمس الخميس) للسيطرة على الحريق الذي شب في منطقة جبل علي.

قال أحمد الكتبي: «دبي دروس وفن في إدارة الأزمات، بتوفيق من الله سبحانه، سرعة استجابة، وشفافية إعلامية».