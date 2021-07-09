أحمد بن طحنون: تأهيل فني وتخصصي لأبناء الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة تحرصان على تدريب وتأهيل أبناء الوطن تأهيلاً فنياً وتخصصياً رفيعاً للعمل بمستوى احترافي في القوات المسلحة عبر المهن والتخصصات المختلفة وفق مناهج تعليمية وتدريبية فنية عالية المستوى تمكن مجندي الخدمة الوطنية من اكتساب المهارات اللازمة والمتقدمة لممارسة أعمال الإصلاح والصيانة بكفاءة واقتدار.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدورات التخصصية لدورة الخدمة الوطنية الخامسة عشرة في المجالات الإدارية والفنية والصحية، والتي أقيمت في معهد الإدارة والإمداد المشترك.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان: «سيظل معهد الإدارة والإمداد المشترك ومدرسة الشؤون الفنية مركزاً رئيساً لإعداد الأجيال الفنية للوحدات والتشكيلات في القوات المسلحة».. وتمنى للخريجين التوفيق والسداد في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله».

أحمد بن طحنون يكرم أحد الخريجين

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم ثم ألقى بعد ذلك قائد معهد الإمداد المشترك كلمة أكد فيها أن وزارة الدفاع أولت جل اهتمامها لتأهيل مجندي الخدمة الوطنية على مختلف المهن ومنها المهن الإدارية والفنية والصحية إيماناً منها بالدور التخصصي ليكون مجالاً للابتكار والإبداع ورافداً للوحدات في هذه المهن الحيوية لتشكل مع قريناتها في الوحدات منظومة قادرة على القيام بالواجبات المنوطة بها بكل كفاءة واقتدار.

وقال إن الدعم الذي يحظى به هذا المعهد ومدارسه التخصصية من وزارة الدفاع وقيادة الإمداد المشترك مكنته من تطوير العملية التدريبية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات التدريبية ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في تدريب المهن اللوجستية. وأضاف أن التدريب عصب الجيوش والعنصر الأكثر أهمية في تحديد كفاءتها القتالية وبقدر ما يكون وافياً وشاملاً واحترافياً بقدر ما يؤدي دوره في توظيف القدرات والطاقات والوسائل في الاتجاه الذي يقود إلى تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة. وفي ختام كلمته خاطب الخريجين قائلاً: «نهنئكم بتخرجكم وهذه ثمرة جهدكم ونؤكد أن العلوم التي تحصلتم عليها في هذه الدورات تمثل خبرات وتجربة متميزة لن تتحقق الفائدة منها ما لم يتم تطبيقها في وحداتكم».

ثم قام اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بجولة اطلع خلالها على نماذج من الأعمال التطبيقية التي ينفذها المتدربون الملتحقون بمختلف الدورات ومنها دورة إصلاح وصيانة الأسلحة والمركبات العسكرية إضافة إلى نوعية الورش والمختبرات التي يضمها المعهد، وتشمل مختبرات الإلكترونيات المتقدمة والحاسب الآلي وورش آليات وورشة تشكيل المعادن واللحام وغيرها.

وفي ختام الاحتفال وزع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الشهادات على الخريجين، مهنئاً ومباركاً لهم تخرجهم ومتمنياً لهم كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن.