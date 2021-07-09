شرطة عجمان تطلق برنامجها الصيفي

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، البرنامج الصيفي لدورة شرطة المستقبل الثاني والعشرين للذكور، والرابع للإناث عبر الاتصال المرئي «عن بُعد»، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والرعاة لتعزيز مهارات وقدرات الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية. وقال العميد مبارك خلفان الرزي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان، إن الدورة تستمر لمدة 4 أسابيع، لتعزيز وتنمية المهارات والعلوم والمعارف لدى طلاب المدارس، وإشغالهم بما يعود عليهم بالفائدة خلال الإجازة. وأضاف أن الدورة تشمل برنامجاً متنوعاً يتضمن التدريبات الرياضية والعسكرية وتدريبات «فك وتركيب السلاح» بإشراف مدربين من شرطة عجمان يومياً، وكذلك محاضرات تعليمية وتثقيفية حول استشراف المستقبل وتنمية المهارات القيادية لدى الطلاب، إضافة إلى تثقيفهم في مجال الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، ومواد أمنية مختلفة.