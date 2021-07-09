«مؤتمر توام» يناقش أبحاثاً عن مرضى كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

استعرض المؤتمر السنوي الخامس للبحث العلمي الذي نظمه مستشفى «توام» إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحه»، العديد من الأبحاث الطبية التي أجريت في المستشفى خلال العام الماضي، ومن أبرزها: فعالية العلاج الدوائي مقارنة باستخدام المناظير في علاج مرضى كوفيد-19 المصابين بنزيف في الجهاز الهضمي، وموضوع آخر يتعلق بارتفاع نسبة الفشل الكلوي عند بعض مرضى زراعة الكلى عند الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وأظهرت نتائج إحدى الدراسات المقدمة للمؤتمر، ارتفاع المستوى المعرفي للعاملين في القطاع الصحي من غير الأطباء والممرضين في ما يتعلق بطبيعة وطرق الوقاية من فيروس كوفيد-19، مما يدل على فعالية الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية في توعية أفراد المجتمع بهذا الوباء.

وأكد الدكتور خالد الدهماني استشاري الغدد الصماء في مستشفى توام، ورئيس اللجنة المنظمة أهمية المؤتمر الذي يركز على آخر المستجدات والجهود البحثية، ويشكل فرصة ممتازة للأطباء للمشاركة والتعاون في مجال الأبحاث العلمية، ونشر وتداول التوصيات العلمية الحديثة بهدف علاج الأمراض المتعلقة بالطب الباطني.

من جانبه، أبدى البروفيسور جمعة الكعبي عميد كلية الطب في جامعة الإمارات بالإنابة، إعجابه بمستوى الأبحاث المقدمة للمؤتمر، مشيداً بالتعاون المثمر بين كلية الطب البشري بجامعة الإمارات، ومستشفى توام في مشاريع البحث العلمي.

أما الدكتور أحمد شعبان استشاري أمراض الكلية في مستشفى توام، ونائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، فأكد أن المشاركين اطلعوا على آخر الأبحاث التي أجريت في الطب الباطني، ومواكبة الأطباء في مستشفى توام للأوضاع الصحية الراهنة، خاصة أن 3 من الأبحاث المقدمة للمؤتمر كانت متعلقة بجائحة كوفيد – 19.