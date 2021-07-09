الامارات | تجاهل «الموافقة الإلكترونية» يبطل تجديد عقود عمل الموظفين

شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل «الموافقة الإلكترونية» يبطل تجديد عقود عمل الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، جهات العمل الحكومية الاتحادية كافة، من عدم الالتزام بإجراءات خدمة «اعتماد» للموافقات الإلكترونية الخاصة بإجراءات الموارد البشرية، لاسيما المتعلقة بتجديد عقود موظفيها من غير المواطنين، مشددة على أن تجاهل استيفاء «الموافقة الإلكترونية» قد يؤدي إلى بطلان تجديد العقود.

وذكرت الهيئة، في تعميم رسمي وجّهته، أخيراً، للوزارات والجهات الاتحادية، أنه إلحاقاً بتعميم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم ستة لسنة 2012 بشأن التقيد بإجراءات خدمة اعتماد للموافقات الإلكترونية لإجراءات الموارد البشرية، فإن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تؤكد على ما ورد في تعاميمها السابقة كافة، بشأن أهمية حصول الجهات الاتحادية، متضمنة الوزارات والجهات الاتحادية، على الموافقات الإلكترونية من خلال نظام الموافقات الإلكترونية «اعتماد» لجميع إجراءات الموارد البشرية، وذلك قبل تنفيذ الإجراءات، نظراً لما يترتب على الأمر من آثار قانونية تتعلق ببطلان أية إجراءات أو قرارات تصدر عن السلطة المختصة بشأن الجوانب الإدارية قبل الحصول على الموافقة الخاصة بذلك.

وأوضحت الهيئة أنه في ضوء التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة، يجب التأكيد على ضرورة الحصول على الموافقة الإلكترونية قبل تجديد عقود الموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات الاتحادية كافة، مؤكدة تفعيل إجراء تجديد العقود ضمن نظام الموافقات الإلكترونية «اعتماد» منذ الأول من يوليو الجاري.

ووفقاً للهيئة، تعد خدمة «اعتماد» للموافقات الإلكترونية، خدمة إلكترونية مقدمة لكل الوزارات والهيئات الاتحادية، يتم من خلالها طلب الموافقات الإلكترونية لجميع الإجراءات التي تتطلب وجود هذه الموافقات من خلال نظام إلكتروني يصب في قاعدة بيانات موحدة.

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