الامارات | %40 نسبة التوطين في «أبوظبي الإسلامي»

شكرا لقرائتكم خبر عن %40 نسبة التوطين في «أبوظبي الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاع نسبة الموظفين من مواطني الدولة في مختلف قطاعاته إلى 40%، موضحاً أنه يدير برامج تدريبية متميزة، مخصصة لدعم التوطين داخل المصرف، تشمل برنامج «قيادات» التدريبي، إحدى مبادرات المصرف الرامية إلى تمكين المواطنين الإماراتيين الشباب من اكتساب المهارات الإدارية عبر الممارسة والتدريب العملي.

وأكد المصرف أنه يوفر برنامجاً للتدريب القيادي للسيدات، تحت اسم «تمكين»، يهدف إلى تشجيع المزيد من الموظفات المواطنات على تحقيق التقدم الوظيفي، لافتاً إلى أنه قام أخيراً بتعيين المواطنة بشرى الشحّي رئيساً لقسم الموارد البشرية في المصرف، لتتولى مسؤولية الإشراف على استراتيجيات المصرف، لاستقطاب المواهب الشابة، وتطوير قدراتهم، والمحافظة عليهم، إضافة إلى الارتقاء بمبادرات التوطين في المصرف. ويأتي هذا التعيين تماشياً مع التزام مصرف أبوظبي الإسلامي المستمر بتمكين المرأة الإماراتية، فضلاً عن تنمية وتطوير القوى العاملة المحلية.

وتعهّد المصرف بمواصلة التزامه بتوظيف الكفاءات والكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات وتطويرها وتعزيزها، ليظل واحداً من أعلى المؤسسات في نسب التوطين بالدولة.

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