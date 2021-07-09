الامارات | إجراءات احترازية جديدة لزيارة الوزارات والجهات الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية جديدة لزيارة الوزارات والجهات الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً للوزارات والجهات الاتحادية، حول التدابير والإجراءات الاحترازية لمتعامليها وزائريها، يسري اعتباراً من الغد، ويهدف إلى منع انتشار فيروس «كورونا»، والحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين.

ويؤكد التعميم عدم السماح للمتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات، أو أي شخص آخر من غير الموظفين التابعين للجهة، بدخول مقار الوزارات والجهات الاتحادية ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها.

واستثنى تعميم الهيئة من القرار المتعامل أو الزائر الحاصل على جرعتين من لقاحات «كوفيد 19» المعتمدة في الدولة، أو من لديه نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) صالحة لمدة لا تتجاوز (48) ساعة من تلقي النتيجة، على أن يتم إثبات ذلك من خلال برنامج الحصن.

كما استثنى التعميم الأشخاص غير المطعمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، على أن تكون لديهم نتيجة سلبية لفحص (PCR) صالحة لمدة لا تتجاوز (48) ساعة من تلقي النتيجة، وعلى أن يتم إثبات ذلك من خلال برنامج «الحصن».

ولفتت الهيئة في تعميمها إلى أنه يستثنى من تطبيق أحكام هذا التعميم من هم دون سن الـ16 عاماً.

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