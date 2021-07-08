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الامارات | إلزام متهمَين في قضايا مرورية بتنظيف مرافق عامة بكلباء

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت النيابة العامة للدولة مواطنَين مدانَين في قضايا مرورية مختلفة بأداء الخدمة المجتمعية في مدينة كلباء، بدلاً من العقوبة المقررة قانوناً، بناءً على الحكم الصادر بحقهما من محكمة كلباء الابتدائية، وذلك بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة شهر ونصف الشهر للمحكوم في القضية الأولى، وشهرين للمحكوم في القضية الثانية.

وأوضحت النيابة أن محكمة كلباء الابتدائية دانت المتهمين في قضايا مرورية منفصلة، وأصدرت بحقهما أحكاماً بأداء تدابير الخدمة المجتمعية.

وبناء عليه، ألزمت المتهمين بتأدية خدمة تنظيف وصيانة المرافق العامة، أو الطرق أو الميادين العامة، أو الشواطئ أو الحدائق العامة أو المحميات.

وأكد مدير نيابة كلباء، الدكتور سعيد بالحاج، أن النيابة العامة تسعى دائماً إلى إحداث تغيير جذري في سلوكيات المتهمين بتقويمهم نفسياً وفكرياً، مشيراً إلى أن إنفاذ تلك التدابير يشكّل رادعاً لهم ولغيرهم عن ارتكاب هذه الممارسات الخطرة على أبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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