الامارات | بالفيديو.. سيف بن زايد‬: الحركة بالميناء لم تتوقف والإعلام أدى رسالته الإيجابية والدقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سيف بن زايد‬: الحركة بالميناء لم تتوقف والإعلام أدى رسالته الإيجابية والدقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن فخره بفرق العمل وجميع العاملين بميناء جبل علي بدبي، مؤكدا أن الفرق المتخصصة كانت جاهزة للتعامل مع الموقف، وأن الحادث أمر محتمل الحدوث في ميناء بهذا الحجم كميناء جبل علي، كما أن الميناء لم يتوقف عن العمل خلال الحادث.

وشكر سموه الإعلام لتغطيته الإيجابية والدقيقة، متمنيا السلامة للجميع.

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