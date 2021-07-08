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الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 14:26 والمد الثاني عند 00:21 ..والجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 10:07 الثاني عند الساعة 20:46 .. والجزر الاول عند الساعة 15:42 والجزر الثاني عند الساعة 03:43.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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