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تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً الجمعة

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ابوظبي - سيف اليزيد -  يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. 

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 14:26 والمد الثاني عند 00:21 ..والجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 08:06 .
 وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 10:07 والثاني عند الساعة 20:46 .. والجزر الأول عند الساعة 15:42 والجزر الثاني عند الساعة 03:43 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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