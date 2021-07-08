تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 14:26 والمد الثاني عند 00:21 ..والجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 08:06 .

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 10:07 والثاني عند الساعة 20:46 .. والجزر الأول عند الساعة 15:42 والجزر الثاني عند الساعة 03:43 .