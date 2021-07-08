زكي نسيبة يهنئ المتفوقين بالثانوية العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، خريجي الثانوية العامة خاصة المتفوقين منهم. وقال معاليه: «أبنائي وبناتي الطلبة، أبارك لكم من القلب إنجازاتكم وتفوقكم، لقد أثبتم قدراتكم الفائقة في تجاوز كافة التحديات والعوائق التي فرضتها جائحة «كورونا» على مسار العملية التعليمية، وأثبتم أمام العالم بأسره أنه لا مستحيل في قاموس وطنكم دولة الإمارات». وأضاف: «نفتخر بكم في الإمارات جيلاً واعداً، مبدعاً ومتميزاً يتطلع بشوق للمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد في العام 2071». وقال معالي زكي نسيبة: «من منطلق إيماني الكامل بمهاراتكم وقدراتكم وإمكانياتكم التي تؤهلكم للتميز والإبداع في مختلف المجالات، أتطلع إلى رؤيتكم بين طلبة جامعة الإمارات التي تحتضن علماء وباحثين إماراتيين موهوبين ومتميزين محلياً وعالمياً، وتحرص على إغناء مسيرتكم التعليمية المستقبلية بكل خبرة علمية وعملية مميزة ورائدة».