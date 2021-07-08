الامارات | "الصحة" تعلن عن تقديم 67,438 جرعة جديدة من لقاح "كوفيد19"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن عن تقديم 67,438 جرعة جديدة من لقاح "كوفيد19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 67,438 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,795,853 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 159.71 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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