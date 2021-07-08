الامارات | حمدان بن محمد: فخور بفريق عملي لسرعة الاستجابة والتعامل بحرفية مع حادث الحريق

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: فخور بفريق عملي لسرعة الاستجابة والتعامل بحرفية مع حادث الحريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن فخره واعتزازه بفريق العمل الذي تعامل بسرعة وبحرفية ومهنية مع حادث الحريق الذي وقع ليل أمس في ميناء جبل علي.

وقال سموه في تغريدة على تويتر: "فخور بفريق عملي لسرعة الاستجابة والتعامل بحرفية ومهنية مع حادث الحريق في إحدى حاويات سفينة في ميناء جبل علي.. برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. حكومة دبي تبرهن على مرونتها وسرعة استجابتها للطوارئ والأزمات".

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