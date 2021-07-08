الامارات | إجراءات احترازية جديدة لمتعاملي وزوار الوزارات والجهات الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية جديدة لمتعاملي وزوار الوزارات والجهات الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم عن عدد من التدابير الاحترازية الجديدة التي ستطبق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021.

وأوضحت الهيئة أنه لن يسمح للمتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات أو أي شخص آخر من غير الموظفين التابعين للجهة بدخول مقار الوزارات والجهات الاتحادية. ويستثنى من ذلك:

- المتعامل الحاصل على جرعتين من لقاحات كوفيد19 المعتمدة في الدولة، أو الذي لديه نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR صالحة لمدة لاتتجاوز 48 ساعة.

- الأشخاص غير المطعمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، مع وجود نتيجة سلبية لفحص PCR صالحة لمدة لاتتجاوز 48 ساعة.

- يستثنى من تطبيق أحكام هذا التعميم من هم دون سن 16 عاماً.

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