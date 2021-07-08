الامارات | "شكرا أبطال الدفاع المدني" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "دبي بخير برجالها.. شكرا جنود الوطن"

شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرا أبطال الدفاع المدني" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "دبي بخير برجالها.. شكرا جنود الوطن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم #شكرا_أبطال_الدفاع_المدني موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد التمكن من السيطرة، ليل أمس، على حريق نجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي، دون أن يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات.

وعبر المغردون، من خلال الوسم، عن امتنانهم وفخرهم برجال الدفاع المدني الذين تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة قياسية، وبطريقة احترافية، وبكفاءة عالية، دون أن يسفر عن الحادثة وقوع أي اصابات.

وشكر مغردون رجال الدفاع المدني على ما قدموه من جهد واخلاص وتفاني في عملهم، وعلى سهرهم من أجل راحة سكان الدولة، فقال أحدهم: "اقولها من القلب #شكرا_ابطال_الدفاع_المدني على ما قدمتموه من جهد وإخلاص وتفاني. شكراً لكم بحجم السماء، انتم خط دفاعنا وأمننا، الله يعطيكم العافية يا من تسهرون وتضحون لأجلنا".

وقال آخر: "شكرا لكل من ساهم في جهود إخماد الحريق وللأيادي التي تحرس الإمارات وتذود عنها.. شكرا أبطال الدفاع المدني".

وعبر مغردون عن اعجابهم بالحرفية التي تعامل بها رجال الدفاع المدني، حيث أنهم تمكنوا من إخماد الحريق بوقت قياسي، 40 دقيقة، من دون وقوع إصابات، فقال أحدهم: "تمت السيطرة علي حريق الحاوية بميناء جبل علي دبي بكفاءة وحرفية عاليتين، 40 دقيقة فقط من دون إصابات".

وقال آخر: "شكراً لجهود أبطال الدفاع المدني في سرعة الإستجابة والتعامل بالشكل المطلوب في السيطرة على حريق ميناء #جبل_علي بدبي.. رفعتم رؤوسنا وأعطيتم درسا فى الاحترافية."

ووصف مغردون رجال الدفاع المدني بـ "الأبطال"، وأنهم "جنود الوطن المخلصون"، كما وصفهم البعض بـ "الصقور المخلصين"، فقال أحدهم: "شكرا يا أبطال.. شكرا يا جنود الوطن المخلصين".

وقال آخر: "دائماً على العهد في الحفاظ على الامن وسلامة المجتمع.. شكرا لكم يا أبطال".

كما أشار مغردون إلى أن التعامل مع حريق، أمس، بهذه الطريقة وبهذه السرعة سجل رقما قياسا جديدا لصالح رجال الدفاع المدني، فقال أحدهم: "رقم قياسي جديد يضاف الى ابطال الدفاع المدني في دبي درة الخليج:.

من جانبهم أكد مغردون على أن هذه المواقف تعزز الإحساس الدائم بالأمان الذي يشعرونه في دولة الإمارات بفضل قادتها ورجال أمنها وأبطالها الذين يثبتون دائما أنهم على قدر عال من المسؤولية، وأن الإمارات تثبت في كل مرة أنها قادرة على تخطي وتحدي المشكلات والأزمات مهما كان نوعها، فقال أحدهم: "دبي بخير بفضل قيادتها ورجال أمنها، شكرًا رجال الدفاع المدني بدبي كما عهدناكم دائما على قدر المسؤولية والتحدي".

وقال آخر: "اللهم لك الحمد على نعمة الامن والامان.. رجال الدفاع المدني يضحون بأرواحهم من اجل انقاذ ارواح الناس وممتلكاتهم ويواجهون النار ولهيبها فهم خط الدفاع الاول #شكرا_ابطال_الدفاع_المدني".

كما قالت إحدى المغردات: "دائما تثبت الامارات أنها كفؤ التحديات وأنها وجدت لتتحدى المشكلات و الازمات.. #شكرا_ابطال_الدفاع_المدني".

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