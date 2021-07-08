عمار النعيمي يتسلم نسخة من رسالة ماجستير

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

تسلم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان نسخة من رسالة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية التي حصل عليها المهندس سامي علي الجلاف المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل في عجمان، عقب تخرجه في الدورة الثامنة بكلية الدفاع الوطني في أبوظبي. وأكد سمو ولي عهد عجمان أهمية التأهيل الأكاديمي والعلمي لأبناء الوطن، وأن العلم يظل حاجة إنسانية دائمة ومتجددة لا تحدها حدود لخدمة المجتمع. وقال سموه:«أشعر بالفخر والاعتزاز والسعادة والرضا لنيل أحد أبناء عجمان مثل هذه الدرجة العلمية المتميزة وأن يكون موضوع رسالة الماجستير في مجال النقل ودوره في خدمة الوطن، مما يشجع الآخرين على مواصلة مسيرة التعليم والوصول إلى أعلى الدرجات العلمية من خلال استكمال دراساتهم وسعيهم نحو تحقيق إنجاز علمي لخدمة الوطن». وأشاد سموه بقيادة الدولة الحكيمة التي تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم وإتاحة الفرصة لكل من يرغب بالتزود بالعلم، سواء عن طريق الدراسة الأكاديمية المنتظمة أو عبر الدورات، مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأوضح أن التطور والنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات تقوم اليوم على أبناء الوطن المؤهلين والمطلعين دائماً على كل جديد، سواء في العلوم المختلفة العلمية والطبية والأدبية والاجتماعية أو القانونية والأمنية أو أي علوم إنسانية، التي أصبح لا غنى عنها لتعزيز رقي وازدهار الوطن.

ومن جانبه أعرب المهندس سامي الجلاف عن تقديره وسعادته بلقاء سمو ولي العهد وبحفاوة الاستقبال التي وجدها من سموه والكلمات الطيبة التي يعتبرها وساماً وزاداً في مسيرته العملية والعلمية..مشيراً إلى أن اهتمام القيادة بالعلم يدفع لتحقيق المزيد من التحصيل العلمي ونيل أرفع الشهادات من أرقى الجامعات في العالم. وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي قد استمع من سامي الجلاف إلى شرح واف لما احتوته رسالة الماجستير. حضر اللقاء سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد، وسعادة عمر لوتاه مدير عام هيئة النقل في عجمان.