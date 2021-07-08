سفير الدولة لدى الأردن يطلع على برامج برلمان الطفل

ابوظبي - سيف اليزيد - عمان (الاتحاد)

استقبل أحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل في ختام زيارته للمملكة. وأطلع من الباروت على مختلف أعمال افتتاح الدورة العادية الثالثة لبرلمان الطفل الأردني، وأوجه التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والبرلمان العربي للطفل، لترسيخ تجربة تنهض بقدرات الأطفال في مناقشة قضاياهم.

ورحب السفير أحمد علي البلوشي بزيارة الباروت، وأثنى على دور البرلمان العربي للطفل في بناء شخصيات الأطفال البرلمانيين، والمساعي لتوطيد العلاقات مع الأردن وإثراء تجربتها في هذا المجال، مشيداً بجهود البرلمان في تنمية قدرات الطفل العربي.

وأطلع الباروت السفير على مختلف الجهود التي يسعى إليها البرلمان العربي للطفل، كإحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للعناية بالطفولة العربية، وتمكينهم من أداء واجبهم تجاه أوطانهم.