أحمد الشامسي رئيساً تنفيذياً لـ«أبوظبي لخدمات الصرف الصحي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي التي تتولى مهمة جمع ومعالجة المياه العادمة في إمارة أبوظبي، تعيين المهندس أحمد الشامسي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، خلفاً للمهندس عمر الهاشمي أحد مؤسسي الشركة، والذي قدم خبراته ومعرفته على مدار السنوات الماضية لدفع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي نحو تحقيق الكثير من النجاحات. وجاء اختيار الشامسي لهذا المنصب لخبرته ومسيرته المهنية الناجحة الممتدة لنحو 20 عاماً في قطاع البتروكيماويات وبيع الوقود بالتجزئة، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى شركة «أدنوك للتوزيع»، وعضو مجلس إدارة شركة «أدنوك للأسمدة».