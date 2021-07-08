1647 خريجة بجامعة الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

احتفلت جامعة الشارقة بتخريج طالباتها من مختلف الكليات من حملة البكالوريوس والدبلوم لفصلي الربيع والصيف للعام الأكاديمي 2019-2020، ومن حملة البكالوريوس لفصلي الخريف والربيع 2020-2021، في مقر قاعة المدينة الجامعية، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة.

وبلغ المجموع العام للخريجات 1647 خريجة، منهن 173 من كلية إدارة الأعمال، و21 من كلية الحوسبة والمعلوماتية، و402 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، و144 من كلية القانون، و148 من كلية الفنون الجميلة والتصميم، و385 من كلية الهندسة، و214 من كلية الاتصال، و102 من كلية العلوم، و18 من كلية المجتمع، و40 من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. وقد جرى تقسيم الخريجات على ثلاثة احتفالات على مدار ثلاثة أيام، تطبيقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها الجامعة لهذه الاحتفالات للوقاية من فيروس (كوفيد- 19).