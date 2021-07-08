طقس صحو بوجه عام

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، يصبح رطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرةً الغبار، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 -20 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والثاني عند الساعة 23:51، والجزر الأول عند الساعة 17:07 والثاني عند الساعة 07:27، لافتاً إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والثاني عند الساعة 20:03، والجزر الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 03:05.