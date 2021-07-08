الامارات | 1513 إصابة جديدة بـ «كورونا» و4 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 1513 إصابة جديدة بـ «كورونا» و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 287 ألفاً و544 فحصاً جديداً، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1513 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 644 ألفا و114 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1847 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1489 حالة جديدة لمصابين بـ«كوفيد-19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 622 ألفاً و301 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news