الامارات | الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي

شكرا لقرائتكم خبر عن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأكد المكتب الاعلامي انه لا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث، وسيطرت الأجهزة المعنية بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء.

واتخذت سلطات ميناء جبل علي كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.

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