الامارات | استئناف توزيع الصحف والمجلات في الأماكن العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف توزيع الصحف والمجلات في الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، أمس، قراراً باستئناف توزيع الصحف والمجلات في الأماكن العامة في الدولة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في ما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويأتي القرار في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدها المكتب مع كبريات شركات توزيع الصحف والمجلات في الدولة، بهدف مراجعة إجراءات تداول المطبوعات بمختلف أنواعها، تمهيداً لرفع القيود عن حركة التوزيع لهذه الشركات، ولقطاع النشر بشكل عام في الدولة.

ويندرج القرار ضمن استراتيجية دولة الإمارات المتكاملة نحو التعافي في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، إضافة إلى دعم قطاع النشر في الدولة، وإثراء الحركة الثقافية والمعرفية لمختلف شرائح المجتمع، ويتضمن قرار استئناف توزيع الصحف والمجلات الأماكن العامة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والفنادق والأسواق الحرة.

وقال المدير التنفيذي للمكتب، الدكتور راشد النعيمي: «يتماشى قرار رفع قيود التوزيع للصحف والمجلات في الأماكن العامة مع الاستراتيجية الوطنية نحو تعزيز تعافي جميع القطاعات، بما فيها الإعلامية، من تداعيات الجائحة، وأود أن أشيد بروح التعاون والدعم الذي لمسناه من شركات التوزيع خلال الفترة الأولى من جائحة (كوفيد ـ 19)، ونواصل مسيرة التنمية الثقافية، وإثراء المعرفة في المجتمع الإماراتي، بالتعاون مع شركائنا من خلال استئناف أنشطتها في توزيع مطبوعاتها في الأماكن العامة، وإعادة تنشيط هذا القطاع المهم من جديد».

وأشار النعيمي إلى أن قطاع الصحف والمجلات والمطبوعات شهد نمواً ملحوظاً خلال الثلاث سنوات قبل جائحة «كوفيد-19» (2017 – 2019)، إذ بلغ عدد الدوريات التي تم توزيعها خلال تلك الفترة 107 آلاف و808 دوريات، بواقع 8984 عنواناً، تنوعت ما بين الثقافية، والفنية، والاجتماعية، والسياسية، والمال والأعمال، فضلاً عن الموضوعات المتخصصة.

الدكتور راشد النعيمي:

• «القرار يندرج ضمن استراتيجية دولة الإمارات المتكاملة نحو التعافي في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية».

• «القرار يأتي في أعقاب اجتماعات عقدها المكتب مع كبريات شركات توزيع الصحف والمجلات في الدولة».

• قطاع الصحف والمجلات والمطبوعات شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الـ 3 قبل جائحة «كوفيد-19».

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