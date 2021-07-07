الامارات | الملا والمطروشي ينضمان إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن الملا والمطروشي ينضمان إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي عقده مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، إن رائدي الفضاء الجديدين، محمد الملا ونورا المطروشي، سيبدآن تدريباتهما في مركز جونسون للفضاء، بمدينة هيوستن الأميركية، في ديسمبر المقبل، ضمن برنامج «ناسا لرود الفضاء 2021».

وشهد المؤتمر تقديم رائدي الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إعلامياً، للمرة الأولى بعد اختيارهما من بين 4305 متقدمين.

وأضاف الشيباني أن «الدفعة الجديدة من البرنامج تُترجم سعينا المستمر نحو استكشاف الفضاء، والقيام بمهمات مأهولة، كما تُشكل جزءاً من هدفنا المتمثل في تطوير قطاع الفضاء في الإمارات، وإعداد جيل من المهندسين والخبراء والباحثين الإماراتيين».

وقال إن «محمد ونورا يتمتعان بمؤهلات مرموقة، وشغف عالٍ»، مؤكداً ثقته بأنهما «سيتمكنان من تحقيق كثير من النجاح خلال البرامج التدريبية والتأهيلية التي سيخضعان لها في الأشهر المقبلة».

وأفاد نائب مدير عام المركز، مدير البرنامج، سالم المري، بأنه «لم يتم حجز مقعد في مهمة قريبة لرائد فضاء إماراتي بعد، ونركز حالياً على تدريب رواد الفضاء الأربعة (هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، ومحمد الملا، ونورا المطروشي)»، مضيفاً أن هزاع وسلطان استهلّا تدريبهما في سبتمبر الماضي، بمركز جونسون للفضاء، ويلتحق بهما محمد ونورا نهاية العام الجاري، وخلال هذه الفترة نبحث مع جهات أخرى، الرحلة الفضائية المقبلة، وتحديد الوقت المناسب لها».

وقال إن «آلية الاختيار والنتائج التي تمخضت عنها، جسدتا أهداف المركز، بما في ذلك دعم رؤية دولة الإمارات التي تُركز على البحث العلمي والاستكشاف، وترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً في رحلات الفضاء المأهولة، وتطوير فريق وطني من رواد الفضاء لتحقيق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة».

وأضاف المري: «سيسهم البرنامج في بعثات استكشاف الفضاء العالمية من خلال تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وتعزيز ثقافة البحث العلمي، وتشجيع الاستكشاف والابتكار بين شباب الإمارات والوطن العربي عموماً».

من جانبه، قال مدير مكتب رواد الفضاء، سعيد كرمستجي، لـ«الإمارات اليوم» إن «مهمة رواد الفضاء الإماراتيين ستحدد مستقبلاً، لأن رائدي الفضاء الجديدين لم يدخلا بعد مرحلة التدريبات الأساسية، المقررة في مركز جونسون»، متابعاً أن «هدف برنامج الإمارات لرواد الفضاء هو استكشاف الفضاء، ولدينا طموح لتقديم أي مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف».

وأضاف أنه «بعد الانتهاء من التدريبات، والوقوف على المرحلة التي وصل إليها رائدا الفضاء الإماراتيان، سنحدد وجهة مهمة الفضاء الإماراتية المقبلة»، مشيراً إلى أن «كل مهمة يتم اختيار رواد الفضاء لها بناء على خلفياتهم الدراسية والعملية، والخبرات التي يتمتعون بها، ثم يقع الاختيار على الأنسب والأكثر جدارة للقيام بالمهمة».

وبدأ رائدا الفضاء الجديدان تدريبات أساسية، وتعلما ما نسبته 20% من مهارات اللغة الروسية في مركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى تدريبات الطيران، التي يبحث المركز حالياً عن شريك لتنفيذها. وأكمل رائدا الفضاء نحو 60 ساعة من التدريبات، لتأهيلهما للانتقال إلى مركز جونسون.

وأعرب رائد الفضاء محمد الملا عن شعوره بالفخر لتمثيله وطنه في مساعيه لاستكشاف الفضاء.

وقال: «أتطلع إلى أن أكون جزءاً من المهمة التالية إلى الفضاء، لتعزيز مستقبل إنجازات الدولة في هذا المجال».

وأكدت نورا المطروشي، أول رائدة فضاء عربية، أنها تتطلع بشغف للانضمام إلى برنامج «ناسا» لرواد الفضاء لعام 2021.

وقالت: «سألتقي رواداً من مختلف دول العالم، ونعمل معاً من أجل خير الإنسانية، ونستكشف معاً آفاقاً جديدة لم يصل إليها البشر من قبل».

• محمد ونورا يتمتعان بمؤهلات مرموقة، وشغف عالٍ، وسيتمكنان من تحقيق كثير من النجاح.

محمد الملا

■ ولد عام 1988 في إمارة دبي.

■ حصل على رخصة طيار تجاري في سن الـ19.

■ أصغر طيار وأصغر مدرب في شرطة دبي.

■ حصل على بكالوريوس في القانون والاقتصاد في 2015.

■ حصل على شهادة الماجستير التنفيذي في 2021.

■ يعمل طياراً في مركز الجناح الجوي التابع لشرطة دبي.

■ نال وسام الشجاعة وجائزة القائد العام وجائزة التميز الوظيفي.

■ يحلم بأن يكون ضمن أول فريق إماراتي يذهب لاستكشاف القمر.

نورا المطروشي

■ ولدت عام 1993 في إمارة الشارقة.

■ حصلت على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

■ تلقت دورة تدريبية في جامعة فاسا للعلوم التطبيقية في فنلندا.

■ تعمل المطروشي مهندسةً في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

■ عضو في الجمعية الأميركية للمهندسين الأميركيين.

■ مثلت شباب الإمارات في مؤتمر بالأمم المتحدة 2018 و2019.

■ تطمح إلى دخول مجال الفضاء للمشاركة في رحلة فضائية للقمر.

■ عضو فريق تنظيم «الفورمولا 1 - أبوظبي» 3 أعوام متتالية.

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