تعرف على الطقس في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 -20 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والثاني عند الساعة 23:51والجزر الأول عند الساعة 17:07 والثاني عند الساعة 07:27، لافتاً إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والثاني عند الساعة 20:03 والجزر الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 03:05 .