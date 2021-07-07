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محمد بن راشد يعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي الإماراتي «غالب»

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 14:05
الإمارات

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نجاح مجموعة من الشباب الإماراتي الاستثنائي بإطلاق القمر الصناعي «غالب»، وهو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية. وقال سموه عبر تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر: «ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص.. مجموعة من شبابنا الإماراتي الاستثنائي تطلق بنجاح القمر الصناعي «غالب».. وهو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية.. كل التوفيق لشركة مارشال انتك دخول هذا القطاع الحيوي.. وسيبقى سقف طموحات شباب الإمارات دائماً هو السماء».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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