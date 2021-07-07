هزاع بن زايد: وسام «رجل الإنسانية» تكريم لنهج التسامح

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسام «رجل الإنسانية» الذي قلدته مؤسسة التعليم البابوية التابعة للفاتيكان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تكريماً لنهج التسامح الذي أرساه سموه، والذي تجلى بأجمل صوره عبر وثيقة الأخوّة الإنسانية التي انطلقت من أبوظبي، لتنشر رسالة الخير والمحبة والسلام في أرجاء العالم.

ودوّن سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «وسام رجل الإنسانية الذي قلدته مؤسسة التعليم البابوية التابعة للفاتيكان، للشيخ محمد بن زايد تكريم لنهج التسامح الذي أرساه سموه، وتجلّى بأجمل صوره عبر وثيقة الأخوّة الإنسانية التي انطلقت من أبوظبي، لتنشر رسالة الخير والمحبة والسلام في أرجاء العالم».