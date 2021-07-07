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الامارات | "دائرة الصحة – أبوظبي" تحدّث مواقع التطعيم المجاني في إمارة أبوظبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدثت دائرة الصحة - أبوظبي تحدّث مواقع التطعيم المجاني في إمارة أبوظبي، وقالت الدائرة إن لقاحي سينوفارم وفايز - بيونتيك متوفران في أكثر من 100 موقع في الإمارة، بدون حجز موعد للمواطنين والمقيمين فوق سن ال 60 ولأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.

ويمكن لباقي الفئات حجز موعد من خلال زيارة http://doh.gov.ae أو تطبيق "صحة" أو الاتصال بالرقم 8004959

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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