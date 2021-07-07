الامارات | "دائرة الصحة – أبوظبي" تحدّث مواقع التطعيم المجاني في إمارة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "دائرة الصحة – أبوظبي" تحدّث مواقع التطعيم المجاني في إمارة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدثت دائرة الصحة - أبوظبي تحدّث مواقع التطعيم المجاني في إمارة أبوظبي، وقالت الدائرة إن لقاحي سينوفارم وفايز - بيونتيك متوفران في أكثر من 100 موقع في الإمارة، بدون حجز موعد للمواطنين والمقيمين فوق سن ال 60 ولأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.

ويمكن لباقي الفئات حجز موعد من خلال زيارة http://doh.gov.ae أو تطبيق "صحة" أو الاتصال بالرقم 8004959

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