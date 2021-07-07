«سلامة الشارقة»: تكثيف الرقابة لضمان «وقف العمل وقت الظهيرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة):

أكدت سارة الدختر، اختصاصية تدريب صحة وسلامة مهنية في هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، على أن الهيئة تحرص، ضمن رؤيتها التي تتمثل بالوصول إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار إلى توفير الوقاية اللازمة للعمال لحمايتهم من مخاطر الإجهاد الحراري، وذلك عبر برامجها التي تهدف إلى نشر التوعية ومراقبة الامتثال لقرار منع العمل خلال فترة الظهيرة.

وأشارت إلى أن هيئة الوقاية والسلامة أطلقت حملة الوقاية من الإجهاد الحراري، منتصف يونيو الماضي، وتمتد هذه الحملة على مدى ثلاثة أشهر متتالية، إذ تهدف الحملة إلى توعية أصحاب العمل والعمال بأخطار العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، بالإضافة إلى دعم قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وتستمر عمليات التفتيش لمراقبة الامتثال حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك سعياً لحماية العاملين والأفراد من الإصابة بمخاطر الإجهاد الحراري.

وتتضمن الحملة نشر منشورات توعوية باللغة العربية والإنجليزية وغيرها، إذ يتم نشرها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التوعوية، والتي يتم من خلالها توزيع المطويات والملصقات التوعوية، وتقديم أفلام توعوية قصيرة مختصة بالصحة والسلامة المهنية للعمال عن طريق مبادرة حافلة سلامتك الخاصة بهيئة الوقاية والسلامة، والتي تتيح الفرصة للتنقل والتواجد في الأماكن المستهدفة، ورفع عبء نقل الأفراد لتلقي تلك الدورات والبرامج عن كاهل المؤسسات والشركات.

وأوضحت سارة الدختر أن هناك العديد من بيئات العمل التي تُعرّض العاملين والأفراد لظروف شديدة الحرارة والرطوبة، سواء كانت بسبب الأجواء التي يمارَس بها العمل خلال فصل الصيف الحار، أو بسبب طبيعة العمل ذاته، إذ أن بعض هذه الأنشطة تستخدم مواد أو أجهزة تنبعث منها الحرارة كأفران المخابز، أو ملابس خاصة تمنع تهوية الجسم كملابس رجال الإطفاء، أو التعرض لأشعة الشمس، كالمزارعين وغيرهم من عمال المصانع والعديد من المهن الأخرى.

وقالت: إن ذلك قد يؤثر على أداء العاملين وزيادة نسبة احتمال تعرضهم إلى الإصابات المهنية كخطر الإصابة بالإجهاد الحراري، والشعور بالغثيان والإعياء. كما يؤدي أيضاً إلى الإصابة بضربات الشمس والإرهاق والتقلصات الحرارية في العضلات والطفح الجلدي، وفي أشد الحالات يصل تأثيره إلى الوفاة.

تكامل

أكدت سارة الدختر أهمية الدور التكاملي للمؤسسات الاتحادية والمحلية والتعاون المشترك في تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، والتي تصب في مصلحة الوطن والقاطنين على هذه الأرض الطيبة، وأن أهمية الالتزام بقرار المجلس التنفيذي رقم (15) للعام 2021م ومعايير نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، ينعكس إيجاباً على رفع نسبة الأمان بشكل كبير في الحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة العامة.