الامارات | 4 أسباب لارتفاع درجات الطلبة في امتحانات نهاية العام

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لارتفاع درجات الطلبة في امتحانات نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت مدارس خاصة بالإمارات الشمالية، أربعة أسباب لارتفاع درجات الطلبة في امتحانات نهاية العام الدراسي، هي التركيز في الحصة نتيجة غياب المشاغبة بين الطلبة أثناء الدراسة عن بُعد، وإعادة استماع الطالب للحصة المسجلة لاحقاً، وجلوس ذوي الطلبة مع أبنائهم في الحصص عن بُعد، وإرسال المعلمين أوراق عمل لرفع مستوى الطلبة.

وأكد عدد من مديري ومسؤولي مدارس خاصة، (منى ترحال، وصالح حسن، وعيسى همام، وحمدي زيدان)، أن ارتفاع درجات الطلبة في امتحانات نهاية العام الدراسي أسهم في رفع معنوياتهم وذويهم، إذ إن بعض الطلبة متوسطي المستوى قبل أزمة «كورونا» وخلال التعليم الواقعي يحصلون على درجات تصل إلى 65% في نهاية الامتحانات، وخلال العام الدراسي عن بُعد ارتفعت درجاتهم من 80% إلى 85% في معظم المناهج الدراسية.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»، أن تطبيق التعليم عن بعد أسهم في الحد من المشاغبة والمشكلات بين الطلبة، وأدى إلى تراجع التنمر بينهم، الأمر الذي أدى إلى تركيز الطالب في الحصة الدراسية عن بُعد، كونه يجلس بمفرده أمام شاشة الكومبيوتر أو الجهاز الإلكتروني، وتكون مراقبة المعلمين وأسرته مباشرة.

وأوضحوا أن المدارس وفرت للطلبة خدمة تسجيل الحصص الدراسية عن بعد من قبل النظام الإلكتروني، إذ يبدأ المعلمون بتفعيل خاصية التسجيل، ليتمكن الطلبة من إعادة الاستماع إلى الحصة في وقت لاحق لمراجعة الحصص، وفهم أي سؤال لم يفهموه جيداً.

وأشاروا إلى أن جلوس ذوي الطلبة مع أبنائهم أثناء الحصص عن بعد، ومتابعهم اليومية المستمرة، أسهم في تحسن المستوى الدراسي للطلبة، ورفع درجاتهم في معظم المناهج الدراسية، حيث إن الرقابة تلزم الطالب بالتركيز في الدرس ومناقشة أسرته عن أي سؤال صعب مر عليه.

وذكروا أن أهم أسباب رفع درجات الطلبة هو إرسال المعملين أوراق عمل في جميع المناهج الدراسية لجميع الطلبة يومياً، للإجابة عن الأسئلة، حيث يصور الطلبة الأوراق بالهاتف وإعادة إرسالها للمعلمين عبر النظام الإلكتروني، ليصحهها المعلمون ومنح الطلبة الدرجات، لرفع مستواهم التعليمي.

وأضافوا أن معظم درجات الطلبة في امتحانات نهاية العام الدراسي في جميع المراحل الدراسية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً.

شهادات تكريم

أرسلت مدارس درجات الطلبة مرفقة بشهادات تكريم لتشجيعهم على مواصلة النشاط الدراسي، وحثهم على التفوق والتميز خلال العام الدراسي المقبل، لافتين إلى أن معظم الطلبة حصلوا على نسبة 100% في درجات السلوك والأنشطة الصفية عن بُعد في امتحانات نهاية العام الدراسي.

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